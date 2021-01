Jugendstrafen für nächtliche Raserei mit gestohlenen Autos

Foto: nb

Zwei Brüder, 15 und 14 Jahre alt, mussten sich nun vor dem Gmünder Amtsgericht dafür verantworten, dass sie mehrfach nachts mit gestohlenen Fahrzeugen unterwegs waren. Ein mitfahrender Jugendlicher hatte im Zuge eines dabei verursachten Unfalls schwere Verletzungen erlitten, und es entstanden erhebliche Sachschäden. Allein an zwei in Leinzell gestohlenen Fahrschulautos summiert sich der Schaden auf über 70 000 Euro.

Donnerstag, 28. Januar 2021

Gerold Bauer

Im Fall des Älteren der beiden Brüder hielt das Amtsgericht eine Jugendstrafe von zwei Jahren (die nicht zur Bewährung ausgesetzt wird) für angemessen. Der Jüngere bekam ein Jahr, hat aber die Chance, einer Gefängnisstrafe zu entgegen, wenn nichts mehr vorfällt. Mit seiner Bewährung ist die Verpflichtung zu Arbeitsstunden, zur Teilnahme an einem sozialen Training sowie ein Erziehungsbeistand von Amtswegen verbunden.









