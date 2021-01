Mutlangen: Bürgermeisterin auf der Suche nach einem neuen Gewerbegebiet

Die Mutlanger Bürgermeisterin Stephanie Eßwein freut sich: Im Gegensatz zu den allermeisten anderen Kommunen ist ihre Gemeinde bislang von einem Einbruch bei den Gewerbesteuereinnahmen verschont geblieben. Ganz im Gegenteil.

Donnerstag, 28. Januar 2021

2020

2021

Bei der Verabschiedung des Haushalts wurde im Gemeinderat dargelegt, dasssogar ein Gewerbesteuer-​Plus verbucht wurde. Ein ortsansässiges Unternehmen wolle, so sagte sie, erweitern und sucht dringend ein geeignetes Areal. Da im vorhandenen Gewerbeareal „Breite Nord“(unser Bild) die Flächen schon nahezu ausgebucht sind, ist die Bürgermeisterin deshalb nun auf der Suche nach einem neuen Gewerbegebiet. Allein das Unternehmen, das dem Standort Mutlangen gerne die Treue halten möchte, benötigt für seinen Erweiterungsbau etwa drei Hektar. Mehr zum Thema und die Stellungnahmen zum Mutlanger Haushaltausführlich am Donnerstag in der Rems-​Zeitung.

