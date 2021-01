Corona-​Ausbruch: Jetzt 22 Todesfälle und überraschend auch wieder neue Infektionen

Foto: hs

Der Corona-​Ausbruch mit seinen dramatischen Folgen im Seniorenzentrum Wetzgauer Berg ist noch nicht unter Kontrolle. Am Freitag wurde bekannt, dass nun schon 22 Todesfälle zu beklagen sind. Und überraschend gibt es auch neue Infektionen. Am Spätnachmittag findet ein Krisengespräch statt.

Freitag, 29. Januar 2021

Heino Schütte

Zunächst hatte es nach Entspannung bei diesem furchtbaren Geschehen ausgesehen: Bei den Bewohnern war seit dem. Januar keine Neuinfektion mehr festgestellt worden. Nach Angaben des Landratsamts hatte nun eine neue Testung am Mittwoch ergeben, dass sich überraschenderweise neun weitere Heimbewohner infiziert haben. Noch schlimmer: Innerhalb von wenigen Tagen ist nun die Zahl der Todesfälle vonauf jetztgestiegen. Seit Ausbruch des Infektionsgeschehens am. Dezember haben sichBewohner undMitarbeiter mit dem SARS-​CoV-​-​Virus infiziert. Das Seniorenzentrum zähltHeimplätze. Bei einem Krisengespräch zwischen Heimleitung ud Landkreisverwaltung sollen noch am Freitagabend weitere Maßnahmen erörtert werden. Auch Kräfte des DRK sind nun als Unterstützung bei der Bekämpfung des Corona-​Ausbruchs in Wetzgau angefragt.

