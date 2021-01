Gemeinderatssitzung in Waldstetten

Foto: Marcus Menzel

Am Donnerstagabend traf sich der Waldstetter Gemeinderat zur Sitzung in der Stufenhalle. Eine Viertelstunde zuvor kamen bereits die Mitglieder des Bau– und Umweltausschusses zusammen, um über zwei Bauanträge zu sprechen. Die Verabschiedung des diesjährigen Haushaltsplanes 2021 mit dem Wirtschaftsplan Wasserversorgung stand unter anderem im Mittelpunkt der Gemeinderatssitzung.

Freitag, 29. Januar 2021

Marcus Menzel

Unter Top zwei der Tagesordnung fiel die Verabschiedung des Haushaltsplanesmit Wirtschaftsplan Wasserversorgung. Top drei war die Übertragung von Haushaltsmitteln vonnachzur Festigung der Liquidität der Gemeinde. Mehr über die Sitzung des Gemeinderats und die Beschlüsse des Bau– und Umweltausschusses in Waldstetten lesen Sie in der Rems-​Zeitung am Samstag,. Januar.

