Landrat zieht nach erster Betriebswoche des Kreisimpfzentrums Zwischenbilanz

Am Freitag, 22 . Januar, ist das Kreisimpfzentrum (KIZ) des Ostalbkreises in der Aalener Ulrich-​Pfeifle-​Halle gestartet. Neben Impfungen in den Impfstraßen des KIZ haben auch die zugehörigen Mobilen Impfteams die Arbeit aufgenommen. Landrat Dr. Joachim Bläse und die ärztlichen Leiter des KIZ, Peter Schmidt und Hariolf Zawadil, sind mit den Abläufen vor Ort sehr zufrieden.

Freitag, 29. Januar 2021

Die Koordination der Impfärzte und des Personals der Malteser und der DRK-​Kreisverbände laufe gut. Auch die Vorbereitung und Durchführung der Impftermine in den Heimen sei von allen Seiten sehr professionell.Bis einschließlich. Januar konnten im KIZImpfberechtigte geimpft werden, informiert Bläse. Von den Mobilen Impfteams des Zentralen Impfzentrums Stuttgart seienImpfungen, davonErst– undZweitimpfungen in Altenpflegeheimen durchgeführt worden. Die Mobilen Teams des Ostalbkreises habenPersonen geimpft. Insgesamt haben somitMenschen im Ostalbkreis eine Erstimpfung undbereits eine Zweitimpfung und damit den vollen Impfschutz erhalten. Hinzu kommen Personen aus dem Ostalbkreis, die sich in einem der Zentralen Impfzentren des Landes oder einem anderen KIZ impfen ließen. Deren Anzahl ist jedoch nicht bekannt.„Vorrangig werden momentan Bewohner und Beschäftigte in Altenpflegeheimen geimpft, da nach wissenschaftlicher Einschätzung dort nachvollziehbar ein erhöhtes Ansteckungsrisiko besteht. Aktuell sind invonEinrichtungen bis Mitte Februar schon Impfungen durchgeführt worden oder es sind Impftermine bereits festgelegt“, berichtet der Landrat. Die Impfung der Heime will Bläse so schnell, wie es der Impfstoffnachschub zulässt, vorantreiben. Zeigten doch die Ausbrüche in Rosenberg und Schwäbisch Gmünd mit vielen Todesfällen, welch dramatische Folgen ein Infektionsgeschehen in Einrichtungen nach sich ziehen könne. Landrat Dr. Bläse betont ein weiteres Mal, dass auch in den kommenden Wochen nur geringe Mengen an Impfstoff zur Verfügung stehen werden und bittet alle Impfberechtigten um Geduld. „Wir werden diese wenigen Impfdosen entsprechend den Vorgaben der Impfverordnung verimpfen, sodass nichts von diesem wertvollen Vakzin verloren geht“, sagt Bläse. Bis genügend Impfstoff verteilt werden kann und das KIZ im Ostalbkreis sowie alle weiteren Impfzentren im Land auf ihre volle Kapazität hochgefahren werden können, gilt: „Halten Sie sich an die Abstands– und Hygienevorschriften und auch an die geltenden Kontaktverbote und Ausgangsbeschränkungen. Schützen Sie sich und Ihre Angehörigen! Es muss uns unbedingt gelingen, den angestrebten Inzidenzwert vonzu erreichen und möglichst noch zu unterschreiten! Dies ist mit Blick auf die Virus-​Mutationen, die das Land bereits erreicht haben und noch ansteckender sind, immens wichtig“, so der dringende Appell des Landrats.Aktuell ist die-​Tage-​Inzidenz im Ostalbkreis erstmals seit Beginn des Lockdown wieder untergesunken und beträgtNeuinfektionen jeEinwohner binnen einer Woche. Eine Auswertung der Neuinfektionen der vergangenen Wochen zeigt deutlich, dass besonders die Altersgruppen der– bis-​Jährigen und der– bis-​Jährigen zu den „Spitzenreitern“ zählen, weshalb vor allem diesen Bevölkerungsgruppen besondere Sorgfalt ans Herz gelegt wird.

