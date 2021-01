Medizinische Masken „made in Ruppertshofen“

Foto: gbr

Das große Geschäft wird Sergej Heinze mit seiner selbstgebauten Maschine zur Herstellung medizinischer Masken sicherlich nicht machen. Dazu ist auf dem Markt das Angebot zu groß. Gelohnt hat es sich für ihn trotzdem, denn er hat dadurch Erfahrung mit neuen Techniken gewonnen.

Freitag, 29. Januar 2021

Gerold Bauer

Sein Vorname deutet schon an, dass die Wurzeln der Familie nicht in Baden-​Württemberg liegen – aber wenn man seine kleine Firma in einer ehemaligen Autowerkstatt betritt, sieht man auf den ersten Blick, dass er den sprichwörtlichen „schwäbischen Tüftlern“ in Nichts nachsteht. Obwohl der 46 -​jährige Maschinenbautechniker und gelernte Industriemechaniker bis jetzt noch keine großen Firmenräume hat, zählt er schon wenige Jahre nach der Existenzgründung mehrere namhafte deutsche Markenhersteller zu seinen Auftraggebern.





