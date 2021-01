Waldstetter hat eine 3D-​gedruckte E-​Gitarre hergestellt

Waldstetter hat eine 3 D-​gedruckte E-​Gitarre hergestellt

Der Waldstetter Wolfgang Wochner ist leidenschaftlicher Musiker, Modellbauer und 3 D-​Drucker. Sein neuestes Projekt: Eine komplett 3 D-​gedruckte E-​Gitarre.

„Ich habe lange überlegt, ob so etwas überhaupt funktionieren kann“, berichtet Wochner, der sich im Herbst vergangenen Jahres daran machte, die Idee einer 3 D-​Gitarre Wirklichkeit werden zu lassen. Wenngleich er schon öfters 3 D-​Modelle angefertigt hatte, war die Dimension nun eine völlig andere.







Was ihm Kopfzerbrechen bereitete und wie er vorging, das steht am Samstag in der Rems-​Zeitung.



