Feuerwehreinsatz: Kaminbrand in Mögglingen verlief glimpflich

Symbolfoto: hs

Zu einem Kaminbrand wurde die Feuerwehr Mögglingen am Freitag an ein Wohnhaus in die Lauterstraße gerufen. Zum Glück, so meldet die Polizei, ist kein Sachschaden zu beklagen.

Samstag, 30. Januar 2021

Heino Schütte

27 Sekunden Lesedauer



15

Die Feuerwehr Mögglingen war mit drei Fahrzeugen undKräften im Einsatz, ebenso ein Schornsteinfeger. So ein Kaminbrand kann, wenn baulich alles in Ordnung ist, am Gebäude ohne Schäden bleiben. Doch die Hitze bei einem solchen ungewollten Abbrand von Rußablagerung in einem Kamin ist gewaltig und kann unter Umständen auch Holzbalken oder ähnliches entzünden. Auch der Funkenflug ist nicht zu unterschätzen. Die Feuerwehr Mögglingen hatte die Situation unter Kontrolle. Lobend stellt die Polizei fest, dass auch eine Verrauchung der Wohnräume verhindert werden konnte.

Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk

14 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung



169 Aufrufe

110 Wörter

1 Stunde Online



Beitrag teilen



schauorte zwischen Wald und Alb

Mögglingen ∞ Nachrichten und Tipps im Remstal

#gemeinsam - Lieferdienste und Hilfsangebote

Corona-Hilfsangebote zwischen Wald und Alb