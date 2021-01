Hiobsbotschaft: Parfümerie-​Kette Douglas schließt offenbar auch Filiale in Gmünd

Die europaweit präsente Parfümerie-​Kette Douglas hat angekündigt, dass sie 500 ihrer 2400 Filialen schließen will, „hauptsächlich in Südeuropa“. Auch Baden-​Württemberg ist betroffen. Nach SWR-​Informationen befindet sich der Standort Schwäbisch Gmünd (Bocksgasse, unser Bild) auf der Streichliste.

Samstag, 30. Januar 2021

Heino Schütte

MitFilialen ist Douglas allein in Deutschland präsent.davon sollen nach Unternehmens-​Angaben geschlossen werden.vonStellen werden voraussichtlich in Deutschland gestrichen. Als Begründung wird auf den Wandel im Einzelhandel mit Abwanderung der Kundschaft in den Online-​Handel verwiesen. Corona habe diese Entwicklung beschleunigt, zumal ja auch die Douglas-​Geschäfte derzeit vom Lockdown betroffen, sprich geschlossen sind. Am Samstag hat nun der SWR die Liste der Filialschließungen im Land veröffentlicht, wobei auch Schwäbisch Gmünd auftaucht.

