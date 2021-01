Jeder für sich und doch gemeinsam flotte Blasmusik machen

Jeder für sich — und doch gemeinsam! Dieses Motto gilt für die junge Formation „ 4 erMucke“. Erst vor einem Jahr gegründet und dann voll in den Lockdown gefallen — doch davon lassen sich Jakob Stoll, Florian Windschüttl sowie die Brüder Gunther und Jochen Jäger nicht die Laune verderben. Sie haben mit Hilfe von Uli Hinderer einen Weg gefunden, um trotzdem zusammen zu spielen und online ihr Publikum zu unterhalten.

Was tun, wenn das Musikmachen in den Fingern juckt, aber man wegen der Kontaktbeschränkungen einfach nicht gemeinsam musizieren kann? Klavierspielen geht ja ganz gut alleine zu Hause – aber vier junge Männer sind so richtig auf fetzige Blasmusik eingeschworen. Da macht es dann nicht wirklich Spaß, immer nur ganz alleine seinen Part zu proben. Daher spielen sie nun auf virtuellem Wege miteinander.







Damit dies auch im You-​tube-​Auftritt wirklich perfekt klingt, ist allerdings mehr nötig, als einfach nur im Wohnzimmer ein Stück zu spielen. Die RZ-​Samstagsreportage am 30 . Januar schildert, wie es funktionert!



