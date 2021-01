Tauwetter und Regen: Hochwassergefahr im Raum Schwäbisch Gmünd vorerst gebannt

Die Rems blieb brav in ihrem Bett, nur der Kocher schwappte frech über seine Hochwassermeldemarke. Die Hochwassergefahr im Raum Schwäbisch Gmünd ist vorerst gebannt.

Samstag, 30. Januar 2021

Heino Schütte

29 Sekunden Lesedauer



Für den Samstagnachmittag und die Nacht auf Sonntag ist zwar eine weitere Wetterfront mitr ergiebigen Niederschlägen angekündigt, doch sind im Ostalbkreis zwischenzeitlich die gewaltigen Schneemengen weitgehend abgetaut. Nur ganz vereinzelt war es am Freitag zu Feuerwehreinsätzen wegen Hochwasser oder Sturm gekommen. Der Remspegel schoss seit Donneratag zwar steil nach oben, blieb jedoch unter der kritischen Hochwassermarke. Am Kocher wurde diese jedoch leicht überschritten, doch es gab nicht die befürchteten Überflutungen. Vielerorts zeigen sich auf Wiesen und Feldern kleine Seenplatten. Der Erdboden hat aktuell Nässe satt. Unser Bild entstand am Samstagmorgen bei Wustenriet.

