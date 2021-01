Was bringt das Wochenende?

Was bringt das Wochenende? Jede Menge Gutes — zumindest in gedruckter Form! Denn unsere Samstagsausgabe liefert viele interessante Seiten mit einer bunten Auswahl an Themen.

Samstag, 30. Januar 2021

400

Das Herzstück von Schwäbisch Gmünd ist ohne Zweifel der Marktplatz mit vielen historischen Gebäuden. Die Leute freuen sich schon jetzt darauf, dass man sich – hoffentlich bald – wieder auf öffentlichen Plätzen und in Lokalen mit Freunden und Bekannten treffen darf.Einkehren und genießen ist eine wunderbare Sache, allerdings macht es durchaus Sinn, bei der Ernährung die Kalorien im Blick zu behalten. Dass ein großer Teil der Kinder – auch hier im Gmünder Raum – deutlich zu dick ist, zeigt sich daran, dass im Ostalbkreis mehr alsKinder deshalb in ärztlicher Behandlung sind. Eine Zahl, die wachrütteln sollte – zumal es ja gar nicht so schwer ist, Gesundheit und Genuss in Einklang zu bringen.In der Wochenend-​Beilage der RZ steht dieses mal neben dem Marktplatz als Schauort auch die Ernährung von Kindern und Jugendlichen im Blickpunkt. Und viele unserer Leser kommen mit ihrer Meinung zum Thema „Impfen“ selbst zu Wort. Neues aus der Blasmusik-​Szene, aus dem Vereinsleben und Rätselspaß gibt es natürlich auch!

