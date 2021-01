Zukünftiges Blaulicht-​Zentrum: Module für DRK-​Rettungswache Abtsgmünd montiert

Das neue Rettungszentrum Abtsgmünd wächst. In den vergangenen Tagen wurden die Baumodule für die DRK-​Rettungswache angeliefert und schwebten mit Hilfe eines 300 -​Tonnen-​Krans an ihren Bestimmungsort auf der Großbautelle des zukünftigen Blaulicht-​Zentrums für Rettungsdienst, Feuerwehr und Polizei im Kochertal ein.

Das Projekt ist im Ostalbkreis bislang einzigartig und hat Modellcharakter. Alle drei Blaulichtorganisationen haben sich sinnvoll zusammengetan, um ihre jeweilige Raumnot zu beseitigen. Zentral an der Bund im Kochertal gelegen entsteht das Rettungszentrum. Es wird die Sicherheit für die Bürger in großen Teilen der Raumschaften Gmünd und Aalen erhöhen und die Arbeit der haupt– und ehrenamtlicher „Blaulichter“ erleichtern. Am Donnerstag und Freitag wurden nun die Baumodule für die DRK-​Rettungswache angeliefert und montiert. Der Rohbau für das Feuerwehrhaus steht bereits. Im Sommer soll Einweihung gefeiert werden. Näheres über die neue Rettungswache am Montag in der Rems-​Zeitung.

