B 29 bei Trochtelfingen: 58 -​jähriger Autofahrer bei Frontalzusammenstoß getötet

Ein 58 -​jähriger Autofahrer ist am Samstagabend gegen 20 Uhr bei einem schweren Verkehrsunfall auf der Bundestraße 29 zwischen Bopfingen und Trochtelfingen ums Leben gekommen. Die Polizei sucht einen weiteren möglicherweise an rasanten Überholmanövern beteiligten weißen Pkw.

Sonntag, 31. Januar 2021

Wie die Polizei mitteilt, war ein-​jähriger Autofahrer auf der Bin Richtung Trochtelfingen unterwegs. Er bzw. sein VW seien auf der Strecke wiederholt durch überhöhte Geschwindigkeit und gefährliche Überholmanöver aufgefallen. In einer Linkskurve verlor der junge Mann die Kontrolle über seinen Pkw, beschädigte mehrere Verkehrszeichen und geriet auf die linke Fahrbahnseite. Es kam zum Frontalzusammenstoß mit einem entgegenkommenden Pkw, dessen-​jähriger Fahrer in den Trümmern eingeklemmt wurde. Er verstarb noch an der Unfallstelle. Der-​jährige Unfallverursacher überlebte mit schweren Verletzungen. Es werden dringend Unfallzeugen gesucht. Denn an den rasanten Überholmanövern war offenbar auch ein weiterer, weißer Pkw beteiligt, der jedoch von der Polizei an der Unfallstelle nicht mehr angetroffen werden konnte. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei unter Tel./​entgegen.

