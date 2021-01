Kleintierzoo Himmelsgarten: Ein Ausreißer hat weiterhin einfach keine Lust auf Käfig

Einerseits Besorgnis, andererseits aber auch viel Schmunzeln unter den Besuchern im Kleintierzoo Himmelsgarten: Einer der vier beim Einsturz eines Geheges entflohenen Fasanen hat immer noch keine Lust auf Rückkehr zu seinen Kumpels im Käfig.

Das Fasanengehege war schon vor einigen Wochen unter der Schneelast zusammengebrochen. Das städtische Baubetriebsamts will es schnellstmöglich wieder aufbauen. Vier entflohene Fasanen nahmen seither den gesamten Landschafts– und Familienpark Himmelsgarten als Revier in Beschlag. Auch Polizei und Feuerwehr waren nach besorgten Anrufen von Bürgern und Besuchern schon im Einsatz. Auch eine Fasanenjagd der Polizei kreuz und quer durch das Dorf Wetzgau blieb erfolglos. Walter Schock, Kreisvorsitzender der Kleintierzüchter und Betreuer des Kleintierzoos der Stadt Schwäbisch Gmünd, konnte jetzt immerhin mitteilen: Drei Fasanen sind eingefangen und befinden sich nun im großen Freilandgehege bei Gans, EnteCo. Mit unglaublicher Schnelligkeit (unser Bild) weicht jedoch ein besonders freiheitsliebender Artgenosse allen Annäherungsversuchen aus. Dennoch sucht er stets die Nähe zu seinen Freunden im Käfig, vermutlich um anzugeben, dass man ihn noch nicht eingefangen hat. Die ganze tierische Geschichte steht am Montag in der Rems-​Zeitung.

