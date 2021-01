Steffen Mädger übernimmt ab Sommer bei der SG Bettringen

Fußball-​Bezirksligist SG Bettringen ist auf der Suche nach einem Nachfolger für Bernd Maier, mit dem die Zusammenarbeit im Sommer nach sechs erfolgreichen Jahren beendet wird, fündig geworden: Der 39 -​jährige Steffen Mädger, derzeit noch als Trainer des A-​Ligisten TV Straßdorf tätig, wird das Traineramt bei der ersten Mannschaft der SGB in der neuen Saison übernehmen.

Sonntag, 31. Januar 2021

Neben Mädger waren zunächst zwei andere Kandidaten in der engeren Auswahl, für den 39 -​Jährigen haben sich Glass & Co. entschieden, „weil er uns das beste Gesamtkonzept präsentiert hat. Er ist ein junger Trainer mit einem enormen Entwicklungspotenzial, der sich bei uns ohne Druck entwickeln kann – genau so wie unsere Spieler. Er möchte mit uns gemeinsam den nächsten Schritt auf seiner Karriereleiter machen“, erklärt Glass, der froh ist, „dass sich Steffen Mädger trotz zahlreicher anderer Möglichkeiten für uns entschieden hat.“ Geeinigt haben sich beide Seiten zunächst auf eine Zusammenarbeit in der Saison 2021 /​ 22 .





„Wir haben uns für ihn entschieden, weil er mehr als jeder andere für unser neues Konzept steht und ausgesprochen gut mit jungen Spielern arbeiten kann“, freut sich Oliver Glass, Sportlicher Leiter der SGB. Der Fokus soll in Bettringen verstärkt auf die Nachwuchstalente aus der eigenen Jugend gerichtet werden, hierfür sieht man sich mit Mädger auf der Trainerbank ideal aufgestellt. Der aktuelle Coach des TV Straßdorf sei ein Trainer moderner Prägung, „der für das große Ganze steht und alle Mannschaften von der Jugend über die Aktiven bis zur AH im Blick hat“, so der Sportliche Leiter der SGB-​Fußballer.

