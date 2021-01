Carmen Bäuml liefert die Antworten auf Corona-​Fragen

Wie es mit dem Handel und der Gastronomie weitergeht, darüber berät am Dienstag die Bundesregierung. Sobald es aber einen Beschluss gibt, kümmert sich eine darum, alle Fragen zu beantworten: Carmen Bäuml begleitet Gastronomen während der Corona-​Zeit.

Wie sie die Zeit und die Zusammenarbeit mit den Gastronomen erlebt hat, lesen Sie am Dienstag in der Rems-​Zeitung.



Ganz oben auf dem Papierstapel auf Carmen Bäumls Schreibtisch im Stadtgarten liegt ein Ausdruck der aktuellen Corona-​Verordnung. Als die Rede auf eine der neuen Regeln kommt, greift sie nach dem Papierstapel und liest schnell nach. Sie will nichts Falsches sagen – und das macht sie auch nicht. Viele der Regeln hat sie im Kopf, denn die Verordnungen liest sie immer von vorn bis hinten komplett durch. Das gehört zu ihrer neuen Aufgabe als Ansprechpartnerin für Gastronomen in der Coronazeit. Die freuen sich, dass sie einen zuverlässigen Ansprechpartner bei der Stadt haben. „Sie wissen, dass es so schnell wie möglich erledigt wird, wenn sie mir ihre Anliegen mitteilen“, sagt Bäuml. Sie bekommt Rückmeldungen wie: „Endlich haben wir einen Ansprechpartner bei der Stadt, der sich kümmert.“Sie versteht die Situation der Wirte. „Die Gastronomie musste als erstes schließen und hat immer noch das Nachsehen.“ Besonders problematisch: „Viele haben investiert, um ihre Gaststätten Corona-​konform einzurichten — teilweise ganz neue Filteranlagen eingebaut. Und trotzdem sind sie immer die ersten, die schließen müssen.“

