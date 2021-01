Einbruch in Herlikofen: Schmuck gestohlen

Im Lilienweg in Herlikofen wurde über den Jahreswechsel in ein Wohnhaus eingebrochen.

Montag, 04. Januar 2021

Die Einbrecher nutzten zwischen Silvester und Neujahr die Abwesenheit der Bewohner aus, um in das Gebäude gewaltsam einzudringen, an dem eine Terrassentüre aufgebrochen wurde. Aus der Wohnung wurde den Feststellungen zufolge überwiegend Schmuck in noch unbekanntem Wert entwendet. Die Polizei Schwäbisch Gmünd hat die Ermittlungen übernommen und bittet unter Tel./​um Zeugenhinweise.

