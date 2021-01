LG Staufen: Eric Maihöfer sagt Adieu

Foto: LG Staufen

Dass man so ein hochkarätiges Talent nach dem Übergang in die Aktivenklasse nicht würde halten können, war den Verantwortlichen der LG Staufen schon lange klar. Nun hat Deutschlands mit Abstand bester jugendlicher Kugelstoßer, Eric Maihöfer, diesen erwarteten Schritt vollzogen: Am 1 . Januar hat er sich dem wesentlich finanzkräftigeren VfL Sindelfingen angeschlossen.

Montag, 04. Januar 2021

Alex Vogt

Den ausführlichen Bericht und ein Interview mit Eric Maihöfer lesen Sie in der Rems-​Zeitung vom 5 . Januar.



Der-​jährige Abiturient des Gmünder Technischen Gymnasiums studiert seit Herbst an der Universität Stuttgart „Technisch orientierte Betriebswirtschaft“ und hat somit auch seinen Lebensmittelpunkt ein Stück weit von Großdeinbach in die Landeshauptstadt mit dem Olympiastützpunkt als Trainingsort verlagert. Von dort ist es auch nicht mehr weit nach Sindelfingen mit seinem Glaspalast.Eric Maihöfer istder Leichtathletik-​Abteilung des TV Bargau, einem der Mitgliedsvereine der LG Staufen, beigetreten. Seit dieser Zeit hat er drei Kreismeisterschaften,Regionalmeisterschaften,Württembergische Meisterschaften, fünf Baden-​Württembergische Meisterschaften, eine Süddeutsche Meisterschaft und zwei Deutsche Meisterschaften errungen.Am. Septemberverteidigte er in Heilbronn mitMetern erfolgreich seinen Titel als Deutscher U-​-​Jugendmeister im Kugelstoßen. Kurz zuvor hatte er den württembergischen Jugend-​Rekord aufMeter verbessert.Mit dieser Leistung steht Eric Maihöfer dem Leichtathletik-​Weltverband zufolge bei den U-​-​Jugendlichen hinter dem Italiener Musci (Meter) und dem Polen Goedziewicz (Meter), aber vor einem Kubaner, einem Weißrussen und einem Engländer (die einzigen überMeter) an dritter Stelle in der Welt.

