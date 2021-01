Schlatthofbauer Anton Weber: 70 . Geburtstag

Hätte am kommenden Samstag die Benefizveranstaltung von „Hilfe für Togo e.V.“ in der Stuifenhalle stattfinden können, wäre dies quasi zu einer riesigen Geburtstagsparty für Anton Weber geworden. Denn der Schlatthofbauer wird heute 70 und hätte dann seinen runden Geburtstag im Kreise vieler Mitstreiter nachfeiern können. Sehr bekannt in der Öffentlichkeit ist Weber aufgrund seines fast 30 -​jährigen ehrenamtlichen Engagements in Afrika.

Montag, 04. Januar 2021

Gerold Bauer

Ebenfalls weithin bekannt ist Webers Einsatz als Funktionär des Bauernverbandes. Dass ein Mann mit diesen Erfahrungen und Fähigkeiten auch seinen Platz in der Kommunalpolitik haben muss, liegt auf der Hand. Sein ehrenamtlicher Einsatz wurde bereits mit dem Bundesverdienstkreuz gewürdigt.





Zum Geburtstag wirft die Rems-​Zeitung am 4 . Januar einen Blick auf sein ehrenamtliches Schaffen!











