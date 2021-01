Aufruf: Deutschland soll Atomwaffenverbotsvertrag unterzeichnen

Die Friedenswerkstatt Mutlangen wird gemeinsam mit der Gmünder Arbeitsgruppe von terre des hommes einen Aufruf an die Bundesregierung senden. Hierin wird die Regierung unter anderem aufgefordert, sich durch „aktives politisches Handeln für eine Ächtung der atomaren Massenvernichtungswaffen einzusetzen“ und den Atomwaffenverbotsvertrag, der am 22 . Januar in Kraft tritt, wie 50 weitere Staaten bislang, zu ratifizieren.

Dienstag, 05. Januar 2021

Wer sich dem Aufruf bereits angeschlossen hat, und wie man die Aktion unterstützen kann, steht am 5 . Januar in der Rems-​Zeitung.



Unterstützung gibt es für die Forderungen, die in diesem Aufruf formuliert werden, schon jetzt von vielen Menschen aus der Region, darunter auch zahlreiche Personen des öffentlichen Lebens, darunter Landräte, Oberbürgermeister und Bürgermeister*innen. Noch bis. Januar läuft eine Unterschriften-​Aktion der beiden Gruppen, für Menschen, die den Aufruf unterstützen möchten.

