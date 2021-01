Betrunkener 22 -​Jähriger schlägt seinen Vater

Symbol-​Bild: gbr

In eine handfeste Auseinandersetzung mündete ein Streit zwischen einem 22 -​jährigen und seinem 49 Jahre alten Vater. Polizei und Rettungsdienst waren im Einsatz.

Dienstag, 05. Januar 2021

Gerold Bauer

23 Sekunden Lesedauer



22

49

22

22

1

8

Die Polizei schildert den Vorfall so: Auf richterliche Anordnung wurde der-​Jährige am Dienstagmorgen kurz nach Mitternacht in Polizeigewahrsam genommen, nachdem es in der elterlichen Wohnung in Wasseralfingen zu Streitigkeiten mit seinem Vater gekommen war, die in Tätlichkeiten endete. DerJahre alte Vater des-​Jährigen erlitt hierbei leichte Verletzungen, die von der Besatzung eines Rettungswagens vor Ort behandelt wurden. Der-​Jährige wies zum Zeitpunkt der Überprüfung mehr alsPromille Alkohol auf.

Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk

14 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung



407 Aufrufe

95 Wörter

4 Stunden Online



Beitrag teilen



schauorte zwischen Wald und Alb

schauorte.de ∞ Nachrichten und Tipps im Remstal

#gemeinsam - Lieferdienste und Hilfsangebote

Corona-Hilfsangebote zwischen Wald und Alb