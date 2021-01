Corona Lagebericht im Ostalbkreis und im Rems-​Murr-​Kreis

Im Ostalbkreis sind derzeit 577 aktive Corona-​Fälle (+ 32 zum Vortag, Stand 04 . 01 ., 24 Uhr) zu verzeichnen, im Rems-​Murr-​Kreis sind aktuell 613 Infizierte in Quarantäne (Stand vom 05 . 01 ., 16 . 04 Uhr). Für detaillierte Zahlen, Angaben zur Inzidenz und der Situation in den Kliniken bitte weiterlesen.

Aktuell gibt es im Ostalbkreis eine 7 -​Tage-​Inzidenz von 138 Neuinfektionen/ 100 . 000 Einwohner und 577 Fälle, die meisten in Gmünd ( 178 ) und Aalen ( 129 ). Weitere Orte: Abtsgmünd ( 13 ), Bartholomä ( 1 ), Böbingen ( 6 ), Durlangen ( 3 ), Eschach ( 1 ), Göggingen ( 3 ), Gschwend ( 8 ), Heubach ( 16 ), Heuchlingen ( 0 ), Iggingen ( 4 ), Leinzell ( 1 ), Lorch ( 8 ), Mögglingen ( 10 ), Mutlangen ( 10 ), Obergröningen ( 0 ), Ruppertshofen ( 2 ), Schechingen ( 5 ), Spraitbach ( 2 ), Täferrot ( 1 ), Waldstetten ( 10 ). Seit Beginn der Pandemie gab es im Ostalbkreis 7220 Infizierte, 139 Covid-​ 19 -​Patienten sind verstorben. Die aktuelle Situation in den Kliniken im Ostalbkreis: 56 von 75 Intensivbetten sind belegt, 12 Covid-​ 19 -​Patienten befinden sich laut Divi-​Intensivregister in intensivmedizinischer Behandlung, davon werden 7 beatmet.





Im Rems-​Murr-​Kreis gibt es aktuell 613 Fälle und die 7 -​Tage-​Inzidenz beträgt 107 . Die meisten Fälle gibt es in Schorndorf ( 63 ), Backnang ( 50 ), Fellbach ( 50 ) und Waiblingen ( 74 ). In Alfdorf gibt es aktuell 11 Corona-​Fälle, in Welzheim 23 . Seit Beginn der Pandemie gab es im Rems-​Murr-​Kreis 10 695 Infizierte, 222 Covid-​ 19 -​Patienten sind verstorben. Die Situation in den Kliniken: 56 von 67 Intensivbetten sind belegt, 19 Covid-​ 19 -​Fälle befinden sich in intensivmedizinischer Behandlung, davon werden 13 beatmet.





