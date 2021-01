Angriff auf Polizeibeamten und Drogenbesitz

Symbol-​Bild: gbr

Ein junger Mann sollte in der Nacht zum Mittwoch von der Polizei wegen Verstoßes gegen die Ausgangsbeschränkung kontrolliert werden. Als Antwort attackierte er einen Beamten.

Mittwoch, 06. Januar 2021

Gerold Bauer

Am, gegenUhr, konnten durch Polizeikräfte trotz Ausgangsbeschränkung in einer Parkanlage in der Schorndorfer Straße in Welzheim zwei Personen festgestellt werden. Bei Erkennen der Polizei versuchten sich die Zwei der Kontrolle zu entziehen, konnten jedoch nach kurzer Verfolgung gestellt werden. Im Rahmen der durchgeführten Kontrolle griff einer der Beiden, ein-​jähriger Mann, unvermittelt einen Polizeibeamten an und schuppste diesen. Bei einer folgenden Durchsuchung des Täters konnten zudem illegale Betäubungsmittel aufgefunden werden. Der junge Mann muss nun mit mehreren Anzeigen rechnen.

