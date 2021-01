Anne Zeller-​Klein feiert 70 . Geburtstag

Es gibt nur wenige Menschen, die mit ihrem Heimatort so tief verwurzelt sind, wie Rechbergs Ortsvorsteherin Anne Zeller-​Klein, die am 6 . Dezember ihren 70 . Geburtstag feiern kann. Am Dreikönigstag 1951 wurde Anne Zeller-​Klein in eine kommunalpolitische Familie hineingeboren. Bereits ihr Vater und ihr Urgroßvater waren Bürgermeister und Schultheiße der damals noch selbstständigen Gemeinde Rechberg.

Mittwoch, 06. Januar 2021

Edda Eschelbach

Sie ist bei der Rechberger Bevölkerung aufgrund ihrer Kompetenz und Hilfsbereitschaft sehr geschätzt und beliebt. Mit viel Herzblut, sorgend, strategisch denkend, als Ideengeberin und Motor sorgt sie sich rührig und ausgleichend bis heute um ihre Heimatgemeinde Rechberg. Sie hat immer ein offenes Ohr für die Anliegen und Nöte der Menschen in Rechberg.





