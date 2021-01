Dachstuhl in Brand geraten

Am Donnerstagmittag gegen 12 Uhr geriet der Dachstuhl eines Bürogebäudes in der Kettelerstraße in Aalen in Vollbrand. Die Mitarbeiter im Gebäude konnten dieses selbstständig verlassen. Es wurde niemand verletzt.

Donnerstag, 07. Januar 2021

Edda Eschelbach

22 Sekunden Lesedauer



39

70

000

Der Brand konnte durch die Feuerwehr, welche mit sechs Fahrzeugen undPersonen im Einsatz war, gelöscht werden. Eine Ausbreitung auf nebengelegene Gebäude konnte verhindert werden. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an, nach aktuellen Erkenntnissen ist bisher davon auszugehen, dass der Brand infolge eines technischen Defekts entstand. Der entstandene Sachschaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf etwaEuro.

Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk

14 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung



161 Aufrufe

89 Wörter

1 Stunde Online



Beitrag teilen



schauorte zwischen Wald und Alb

schauorte.de ∞ Nachrichten und Tipps im Remstal

#gemeinsam - Lieferdienste und Hilfsangebote

Corona-Hilfsangebote zwischen Wald und Alb