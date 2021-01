TSGV Waldstetten bindet Joshua Szenk bis 2023

Lange schon passiert auf dem Rasen des Stadions „Auf der Höhe“ nichts mehr. Dort, wo der Fußball-​Landesligist TSGV Waldstetten stets seine Gegner empfängt. Das ändert sich hoffentlich bald wieder. Einer, der dann sicher dabei sein wird, ist Joshua Szenk, der in dieser freien Zeit seinen Vertrag beim TSGV bis 2023 verlängert hat.

Donnerstag, 07. Januar 2021

Alex Vogt

Und auch Szenk fühlt sich rundum wohl beim TSGV. „Mir gefällt es sehr gut in der Mannschaft, ich komme mit den Menschen hier gut klar und denke, dass ich noch einiges mit dem Team erreichen kann. Ich denke schon, dass ich mich bislang schon weiterentwickelt habe und da hat unser Trainer Mirko Doll auch einen entscheidenden Anteil daran“, so Szenk selbst, der sich aber auch noch nicht am Ende seiner Entwicklung sieht. In der Tat hat sich Szenk als fast unentbehrlicher Spieler beim TSGV entwickelt, ist im Mittelfeld kaum noch wegzudenken. Dabei ist er nach seinem Wechsel aus Donzdorf im Sommer 2019 zunächst auf der linken Seite, meist in der Abwehr, eingesetzt worden. Ins Mittelfeld rückte er, weil Lukas Hartmann mit einer Schambeinverletzung lange ausgefallen war.

„Im Mittelfeld fühle ich mich schon deutlich wohler, das muss ich zugeben. Wenn ich aber wieder hinten links spielen soll, dann mache ich das natürlich auch. Ich spiele da, wo der Trainer mich aufstellt“, so der 23 -​Jährige zu seiner Position.







„Wir sind froh über das Bekenntnis von Joshi zu unserer Mannschaft und zu unserem Verein. Er ist ein wichtiger Spieler, hat sich in den vergangenen eineinhalb Jahren bereits weiterentwickelt, ist mit seiner Entwicklung aber sicher noch nicht am Ende“, freut sich Markus Diezi, Sportlicher Leiter des TSGV.

