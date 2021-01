Böbinger wollen bis Ende Januar eine Entscheidung zum Tunnel

Manfred Gold, Dr. Peter Högerle, Otto Betz und Bürgermeister Jürgen Stempfle. Foto: abbt

Nachdem das Jahr 2020 ohne Entscheidung durch das Bundesverkehrsministerium in Sachen B-​ 29 -​Tunnel in Böbingen zu Ende gegangen ist, brachte das Aktionsbündnis Böbinger Tunnel sein Anliegen auch direkt zu Beginn des neuen Jahres wieder bei den Entscheidungsträgern in Erinnerung.

Die Entscheidung müsse bis spätestens Ende Januar 2021 fallen, sagen die Organisatoren. Und dabei sei nur eine Lösung denkbar. Lesen die den kompletten Artikel am Freitag in der Rems-​Zeitung.



„Die aktuellen Fakten sprechen immer stärker für eine Tunnellösung. Beispielsweise hat sich der Nutzen-​Kosten-​Faktor vonaufverbessert. Daher können wir das Hinauszögern der Entscheidung nicht nachvollziehen,“ betonte Otto Betz, Sprecher des Aktionsbündnisses Böbinger Tunnel, am gestrigen Donnerstag. Zunächst war es dem Aktionsbündnis – vertreten durch Otto Betz, Manfred Gold, Dr. Peter Högerle und Bürgermeister Jürgen Stempfle, wichtig, Mandats– oder Funktionsträgern, Helfer*innen und Gemeindeverwaltung zu danken. Das Aktionsbündnis Böbinger Tunnel blicke auf ein ereignisreiches Jahrzurück „leider mit (noch) keinem Happy End!“

