Gmünderin erlebt den Sturm aufs Capitol in Washington

Foto: cs

Die Gmünderin Christine Schiffner ist seit vielen Jahren als Journalistin in den USA tätig. Die Tumulte im Capitol hat sie in Washington erlebt und produzierte für das ARD-​Studio dort aktuelle Nachrichten.

Freitag, 08. Januar 2021

Gerold Bauer

31 Sekunden Lesedauer



Es war eine lange Nacht für die Gmünderin, die mehrere Jahre in Washington in verantwortlicher Position für das chinesische Fernsehen gearbeitet hatte und vor kurzem wieder zurück zur ARD wechselte. Ganz überraschend kam die Aktion für Christine Schiffner zwar nicht, denn sie hatte erwartet, dass die Trump-​Fans sich in Szene setzen würden, wenn das Wahlergebnis offiziell festgestellt wird. Mit einem derart undemokratischen Gebahren habe aber in Washington keiner gerechnet.





Wie die Gmünder Journalistin diese Tumult-​Szenen erlebt hat und wie sie deren politische Bedeutung einschätzt, steht am 8 . Januar in der Rems-​Zeitung!



