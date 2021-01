Linienbus landete im Straßengraben

Symbolfoto: Rems-​Zeitung

Der 49 -​jährige Fahrer eines Linienbusses befuhr am Freitagmorgen gegen 6 Uhr die L 1120 von Kaisbersbach in Richtung Ebnisee. In einer Linkskurve geriet der Omnibus rechts gegen den Bordstein, woraufhin das Fahrzeug sich auf der winterglatten Straße drehte, von der Fahrbahn rutschte und seitlich im Straßengraben zum Stehen kam.

Im Bus befanden sich keine Fahrgäste. Ein-​jähriger Mercedes-​Fahrer musste kurze Zeit später wegen des Unfalls an derselben Stelle abbremsen. Auch er verlor die Kontrolle, konnte nicht mehr anhalten und rutschte gegen den Bus. Verletzt wurde bei den Unfällen niemand. Die Sachschäden belaufen sich auf ca.Euro. Die Fahrbahn war lange Zeit blockiert. Eine Umleitung wurde eingerichtet. Wie lange dieBergungsmaßnahmen andauern, ist StandUhr unklar.

