Mobiles Team impft im Pflegeheim Schönblick gegen Corona

Mobile Impfteams aus dem Robert-​Bosch-​Krankenhaus in Stuttgart sind auch auf der Ostalb unterwegs. Am Donnerstag und Freitag werden die Bewohner des Pflegeheims Schönblick gegen Corona geimpft.

Freitag, 08. Januar 2021

Eva-Marie Mihai

Wie die Bewohner die Aktion annahmen und welchen Ängsten die Teams bei ihrer Arbeit begegnen, lesen Sie am Freitag in der Rems-​Zeitung.



André Klauth war Arzt in Köln – bis er seine nächste Stelle in Frankfurt antritt, ist er Teil eines mobilen Impfteams im Robert-​Bosch-​Krankenhaus in Stuttgart. Das Krankenhaus ist als Zentrales Impfzentrum für die Ostalb zuständig. Bis das Kreisimpfzentrum n Aalen eröffnet, sind die Stuttgarter Impfteams auch in Schwäbisch Gmünd unterwegs.Am Donnerstag hat sich Klauths Teams im Pflegeheim Schönblick eingerichtet. In einem Saal stehen Stuhlreihen, am Eingang stehen Tische, auf denen die Impfutensilien liegen. Ein Stapel mit gelben Impfpässen. „Wir sind Dreierteams“, erklärt Klauth. Bestehend aus ihm, einem weiteren Arzt und einem Rettungsassistenten. „Wir werden gut aufgenommen in den Heimen“, sagt Klauth. Die meisten freuen sich, wenn sie geimpft werden können. „Die Leute, die jetzt geimpft werden, wollen das auch.“„Wir zwingen niemanden“, sagt Anja Kontermann, von der Heimleitung. „Etwa zehn Prozent haben sich dagegen entschieden.“ Und das sei ein heftiger Verwaltungsaufwand gewesen. „Die letzten zwei Wochen habe ich nichts anderes gemacht“, erzählt sie. Die Datenschutzformulare und Einverständniserklärungen mussten ausgefüllt werden. Teilweise von Bevollmächtigten, wenn die Bewohner nicht selber entscheiden konnten.

