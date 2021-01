Landräte fordern neuen Schlüssel für Imfstoffvergabe

Die Landräte des Landkreises Böblingen und des Rems-​Murr-​Kreises fordern in einem Brief an Minister Manfred Lucha mehr Impfstoff für ihre Landkreise.

Samstag, 09. Januar 2021

Eva-Marie Mihai

Ihre Argumentation lesen Sie im Text am Samstag in der Rems-​Zeitung.

Nachdem sich der Start der Kreisimpfzentren auf den. Januarverschiebt und die ersten Impfdosen erst am./. Januargeliefert werden können, machen sich die Landräte des Landkreises Böblingen und des Rems-​Murr-​Kreises Sorgen, wie vor allem die älteren Bürgerinnen und Bürger sowie das medizinische Personal der ersten Priorität schnellstmöglich „durchgeimpft“ werden können. Das schreiben sie in einer Mitteilung. Die Impfstoffknappheit erschwert dies enorm, gerade in bevölkerungsreichen Landkreisen.

