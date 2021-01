Lockdown drängt Einzelhändler ins Internet

Foto: mia

Den Traum vom Onlineshop hatte Anni Seelig nie. Dieser Tatsache zum Trotz finden ihre Kunden im Internet seit ein paar Monaten die neuen Kollektionen, die Seelig in ihrer Boutique Contur anbietet. Ein Onlineshop ist ihre Antwort auf die alptraumhafte Situation, der sich Einzelhändler seit fast einem Jahr stellen müssen.

Samstag, 09. Januar 2021

Eva-Marie Mihai

42 Sekunden Lesedauer



„Umsatzmäßig und rein wirtschaftlich war das Weihnachtsgeschäft eine Katastrophe“, sagt Seelig. Ihr Kleidergeschäft komplett zu schließen käme für sie aber auch nicht infrage. „Das steht nicht zur Debatte.“ Sie hege die Hoffnung, dass es im Februar endlich weitergehen könne. Immerhin habe sie einen großen Kundenstamm, der ihr über die Jahre die Treue gehalten habe.

„Ich arbeite unglaublich gerne im Laden. Da geht viel über Beziehungen, Gespräche, die persönliche Beratung.“ Die Persönlichkeit des Menschen, das Anfassen der Kleidungsstücke, miteinander Lachen und Espresso trinken – das seien die Seiten, die ihren Job zu einem Traumberuf machten. Und für sie im Vordergrund stehen.





Trotz der schwierigen Situation gibt es zwei Lichtblicke am Horizont. Welche das sind, lesen sie am Samstag in der Rems-​Zeitung.

Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk

14 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung



185 Aufrufe

168 Wörter

1 Stunde Online



Beitrag teilen



schauorte zwischen Wald und Alb

Schwäbisch Gmünd ∞ Nachrichten und Tipps im Remstal

#gemeinsam - Lieferdienste und Hilfsangebote

Corona-Hilfsangebote zwischen Wald und Alb