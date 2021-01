Ramona Kunz-​Glass über das vergangene Kultur-​Jahr

„Wir sind mit viel Vorfreude in das Jahr 2020 gestartet“, sagt Ramona Kunz-​Glass, Vorsitzende des Stadtverbandes Musik und Gesang, im Interview. „Aber dann ist alles anders gekommen, als wir dachten.“

Samstag, 09. Januar 2021

Eva-Marie Mihai

„Es war so, wie ich es mir nie hätte vorstellen können. 2020 war für die Kultur eine Katastrophe. Die Pandemie hat die Kultur auf´s Abstellgleis geschoben“, sagt Kunz-​Glass. „So waren unzählige Konzerte und Veranstaltungen geplant und mussten in der Regel wieder abgesagt werden. Dies war auch eine schmerzhafte Einschränkung für das Publikum, das in Gmünd ein vielfältiges und hochwertiges Angebot hat. Für unsere Vereine besonders belastend war jedoch das Proben– und Versammlungsverbot, das über weite Strecken galt.“







