Wenn die Galle überläuft: Marginalien zu Impfgegner-​Demos

Es reicht! Seit Monaten müssen sich die Redakteure und Redakteurinnen auch hier in Gmünd damit auseinandersetzen, dass sich zu Menschen mit durchaus berechtigten Sorgen, auch mit ernstzunehmender Kritik selbst ernannte Querdenker, Coronaleugner und Impfungsbekämpfer gesellen.

Samstag, 09. Januar 2021

Eva-Marie Mihai

In den seltensten Fällen in größerer Zahl, dafür aber auf dem Marktplatz und sogar vor Pflegeheimen – indem sie auch Lügen und Dummheiten erzählen. Parallel erwarten diese Demonstranten über diesen Unfug auch noch eine widerspruchslose Berichterstattung. Fällt diese nicht in deren Sinn aus, dann wird das Gelaber von „Lügen– und Mainstreampresse“ wieder hervorgekramt.





