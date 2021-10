Sonderveröffentlichung: Forum Mobilität am 14. Oktober

Großes Forum im Herbst: Das von der Stadt Schwäbisch Gmünd, der IHK Ostwürttemberg und den Stadtwerken veranstaltete Gmünder Forum für Mobilität hat sich zu einer der größten Plattformen in Süddeutschland rund um das immer wichtigere Thema entwickelt.

Auch bei seiner Auflage in diesem Jahr zeigt es auf, dass Wirtschaft und Gesellschaft sich in einer Umbruchphase befinden und dass neuartige Antriebe eine der Schlüsseltechnologien auf dem Weg zu einer umweltfreundlichen, zukunftsweisenden Verkehrstechnik sein werden. Auf dem IHK-​Programm für angemeldete Teilnehmer stehen ein Workshop unter dem Titel „In fünf Schritten zum E-​Auto inklusive aktueller Fördermöglichkeiten“ (15.30 Uhr) sowie ein weiterer Workshop zum Thema „Die Citylogistik der Zukunft – Perspektiven für Handel und Gewerbe“ (16.15 Uhr). Ab 18 Uhr folgt eine Begrüßung mit Impulsreferaten und Podiumsdiskussion. Hier ist die Teilnahme wahlweise in Präsenz oder per Livestream möglich, bei den Workshops hingegen nur persönlich. Mehr Infos zum Gmünder Forum Mobilität: event​-ihk​.de/​g​f​m​-2021

