Verkehrskontrolle des Polizeireviers Gmünd

Das Polizeirevier Gmünd führte am Donnerstag von 16.30 bis 23.30 Uhr Verkehrskontrollen durch. Der Schwerpunkt: „Alkohol und Betäubungsmittel im Straßenverkehr“.

Freitag, 01. Oktober 2021

Nicole Beuther

Dazu wurden zwei Kontrollstellen zum einen in Mutlangen-​Pfersbach und zum anderen in der Aalener Straße in Schwäbisch Gmünd in Fahrtrichtung Aalen durchgeführt. Hierbei waren 18 Polizeibeamte und –beamtinnen des Polizeipräsidiums Aalen im Einsatz. Unterstützt wurde die Kontrolle zudem durch Einsatzkräfte des Polizeipräsidiums Einsatz, sowie des Zolls. Im Rahmen der Kontrolle wurden etwa 200 Fahrzeuge und 250 Personen kontrolliert. Im Ergebnis der Kontrollen wurden drei Verkehrsstraftaten sowie 20 Verkehrsordnungswidrigkeiten festgestellt. Außerdem wurden zwei Verstöße gegen das Betäubungsmittelgesetz sowie ein Verstoß gegen das Waffengesetz zur Anzeige gebracht.

