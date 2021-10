Festakt im Haus Lindenhof

Fotos: Gerhard Nesper

Mit einem Gottesdienst, zelebriert von Bischof Dr. Gebhard Fürst, Dekan Robert Kloker und den Pfarrern Tobias Freff und Daniel Psenner, begann am Sonntag der Festakt zum 50-​jährigen Jubiläum der Stiftung Haus Lindenhof.

Sonntag, 10. Oktober 2021

Gerhard Nesper

Nach dem Gottesdienst segnete Bischof Gebhard Fürst nach verschiedenen Grußreden im Beisein der Gäste, Bewohner und Mitarbeiter den Grundstein für den geplanten Bau der Franziskus Kapelle auf dem Gelände des Lindenhofs. In den Grundstein wurde dann eine Zeitkapsel versenkt, in der sich diverse Daten und eine Urkunde mit den Unterschriften verschiedener Ehrengäste befand. Die Kapelle soll als neuer Ort des Glaubens und der Besinnung dienen, da das bisherige Provisorium im Verwaltungsgebäude für viele Bewohner auf Grund der Hanglage des Lindenhofs nur schwer erreichbar ist. An einem der Glaubenswege gelegen kann sie auch ein Ort der Begegnung werden von Wanderern und Bewohnerinnen und Bewohnern des Lindenhofs. Weiteres über die neue Kapelle steht am Montag in der Rems-​Zeitung

