Para-​Cup in Gmünd: Tanzen ist für alle

Foto: Fleischer

Neun gelbe Pullis, neun konzentrierte Gesichter auf der Bühne. Dann geht die Musik los, und die Nervosität verwandelt sich in puren Enthusiasmus. „Unique Styles“ sind Teilnehmer des Para-​Cup, der dieses Jahr zum ersten Mal stattfand.

Sonntag, 10. Oktober 2021

Nicole Beuther

29 Sekunden Lesedauer



Organisiert wurde die Veranstaltung vom KULTURwerk und der Kommune Inklusiv mit dem Ziel, Menschen mit und ohne Behinderung gemeinsam tanzen zu lassen. Gleich drei Gruppen und zwölf Solo-​Teilnehmer hatten sich angemeldet und durften am Samstag unter strahlend blauem Herbsthimmel auf der Remspark-​Bühne ihr Können zeigen. Die rund 80 Zuschauer waren sichtlich begeistert von den Auftritten, es wurde mitgeklatscht, mitgewippt und gejohlt.





Was den Organisatoren ein Anliegen ist und was sie sich für die Zukunft wünschen, das steht am Montag in der Rems-​Zeitung.



