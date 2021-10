Regionaltage Heubach: Verkaufsoffener Sonntag und viele weitere Attraktionen

Bei sonnigem Wetter findet am Sonntag der letzte Tag der Heubacher Regionaltage statt. Bereits am Samstag war der Zuspruch sehr groß.

Sonntag, 10. Oktober 2021

Die „Heubacher Regionaltage“ finden in etlichen Geschäften und auf zwei zentralen Märkten mit etlichen Ständen rund ums Rathaus und am Kulturhaus statt. Um Punkt 13 Uhr eröffneten die Hochberg-​Alphornbläser am Samstag vor dem Kulturhaus in der Nähe der Kunsthandwerkstände zur Freude der Besucher mit populären Alphornmelodien offiziell den Markttag. Zu sehen und zu kaufen gab es vielerlei für die interessierten Besucher, die auch heute noch die Möglichkeit haben, die beliebten Regionaltage zu besuchen. Höhepunkt ist der verkaufsoffene Sonntag.





Was bei den Regionaltagen alles geboten wurde, das steht am Montag in der Rems-​Zeitung.



