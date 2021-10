Wo gibt es Hilfe bei Long-​Covid-​Symptomen?

Medizinische Fachgesellschaften klären über Symptome auf und zeigen, wie Erkrankte mit den Beschwerden besser zurechtkommen.

Müdigkeit, Erschöpfung, Konzentrationsstörungen – zehn bis 15 Prozent der Patientinnen und Patienten klagen nach einer Infektion mit Sars-​CoV-​2 über mehr als 200 Symptome. Medizinerinnen und Mediziner bezeichnen diese Langzeitfolgen als Long– oder Post-​Covid-​Syndrom. Betroffene wissen häufig nicht, was sie tun sollen oder an wen sie sich wenden können. Die Deutsche Gesellschaft für Pneumologie und Beatmungsmedizin e. V. (DGP) hat deshalb zusammen mit anderen Fachgesellschaften und Betroffenen die neue Patientenleitlinie „Long-​/​Post-​Covid-​Syndrom“ veröffentlicht, die sich speziell an Betroffene und Angehörige richtet.

