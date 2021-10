Bei einem Arbeitsunfall in der Porschestraße schwer verletzt

Symbol-​Foto: gbr

Bei einem Arbeitsunfall in Schwäbisch Gmünd wurde ein Mann schwer verletzt. Ein Hubwagen war umgekippt.

Dienstag, 12. Oktober 2021

Gerold Bauer

Die Polizei schildert den Unfall so: Am Montag um 12.45 Uhr bediente eine 49-​Jährige auf einem Firmenparkplatz in der Porschestraße einen batteriebetriebenen Hubwagen. Auf der Abfahrt von einer Laderampe verlor sie die Kontrolle über die „Ameise“, welche am Ende der steil abfallenden Laderampe umkippte und auf einen dort befindlichen 47-​jährigen Mann stürzte. Dieser wurde dabei schwer verletzt und musste in eine Spezialklinik verbracht werden.

