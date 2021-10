Corona-​Schnelltest: Das müssen Sie jetzt wissen

Die kostenlosen Antigen-​Tests auf das Coronavirus sind seit Montag nicht mehr erhältlich. Wer an einer Veranstaltung teilnehmen will, bei der die 3G-​Regel gilt, jedoch weder geimpft, noch genesen ist, muss den Schnelltest selbst bezahlen. Das müssen Sie jetzt wissen.

Dienstag, 12. Oktober 2021

Thorsten Vaas

Antigen-​Schnelltests sind grundsätzlich nur noch gegen Bezahlung möglich. Die bundesweite Neuregelung ist zum 11. Oktober in Kraft getreten und war bereits vor längerer Zeit angekündigt worden und soll dazu beitragen, die Impfquote zu erhöhen. Bisher wurden die Kosten vom Staat übernommen. Wer aber ab sofort ohne Impfung oder Genesung an einer Veranstaltung mit 3G-​Regel teilnehmen möchte oder im Restaurant drinnen essen möchte, der muss nun in die Tasche greifen. Bestimmte Gruppen sind jedoch weiterhin von der Kostenpflicht ausgenommen.





Was in Coronazeiten lange selbstverständlich und gratis war, ist seit Montag auch im Gmünder Raum anders geworden: Schnelltests sind nicht mehr zum Nulltarif verfügbar.

