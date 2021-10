Mobilität: 46 Millionen Euro für Straßen und Radwege im Ostalbkreis

Symbol-​Bild: gbr

Der Ostalbkreis stellte sein Investitionsprogramm im Kreistag vor. In den Ausbau der Kreisstraßen und der Radwege sollen in den Jahren zwischen 2022 und 2025 um die 46 Millionen Euro fließen — wovon der Landkreis nicht ganz die Hälfte selbst übernehmen muss.

Allein für den Ausbau der Radwege ist in den nächsten vier Jahren 18 Millionen Euro vorgesehen, an denen sich außer dem Kreis auch die Kommunen beteiligen müssen. Dies sieht die Mittelfristige Finanzplanung vor, die Kreiskämmerer Karl Kurz gestern im Kreistag eingebracht hat.

Beraten und entscheiden wird das Gremium darüber im Rahmen der Haushaltsplanberatungen gegen Ende des Jahres. Kämmerer Karl Kurz unterstrich, das 1100 Kilometer lange Straßennetz im Kreis, wovon 480 Kilometer Kreisstraßen sind, sei eine wichtige Infrastruktur und werde auch für einen leistungsfähigen öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) gebraucht.





Einen Überblick, welche Summen in der Vergangenheit ausgeben wurden und welche Investitionen geplant sind, bietet der Bericht in der Rems-​Zeitung am 13. Oktober!



