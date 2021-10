Gasthaus Lamm in Heubach: Schließung wegen Personalmangel

Lubica und Hans Buchmann vor dem Gasthaus Lamm. Foto: nb

Unzählige Hochzeiten, Geburtstage und AGV-​Feste wurden im Gasthaus Lamm in Heubach gefeiert. Die Gäste an diesem Sonntag werden die letzten sein – das beliebte Gasthaus schließt nach zwölf Jahren die Türen. Der Grund: Personalmangel.

Donnerstag, 14. Oktober 2021

Nicole Beuther

Doch auch wenn sich Buchmanns in all den Jahren nur sehr selten eine Pause gegönnt haben, sprechen sie zurückblickend von einer sehr schönen Zeit. Und wenn sie könnten, dann würden sie am liebsten einfach so weitermachen.





Doch mit dem Personalmangel, der seit Corona vielen Gastwirten zu schaffen macht, haben auch sie zu kämpfen — darüber und über die Pläne der Buchmanns für die Zeit danach berichtet die RZ in der Freitagausgabe.



Zwölf Jahre lang haben sie hart gearbeitet, sind von 7 Uhr in der Früh bis spät am Abend in der Küche gestanden, um zu kochen und die Gäste zu bewirten. Ruhe haben sich Lubica und Hans Buchmann in all dieser Zeit kaum gegönnt. Selbst an den beiden Ruhetagen nicht; diese wurden für private Erledigungen genutzt.

