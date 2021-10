Forum Mobilität: Nicht nur Elektrofahrzeuge im Fokus

Foto: ts

Bei der neunten Auflage dieser Veranstaltung änderte sich der Name: Statt „Gmünder Forum Elektromobilität“ jetzt „Gmünder Forum Mobilität“. Diverse Themenfelder und Technologieoffenheit bestimmen dabei den Blick auf verschiedene Aspekte im Transformationsprozess von Wirtschaft und Gesellschaft.

Freitag, 15. Oktober 2021

Gerold Bauer

44 Sekunden Lesedauer



Bereits die Begrüßung durch Moderator Peter Schwierz, Chefredakteur bei „electrive.net“aus Berlin und die Grußworte der lokalen und regionalen Honoratioren führte gleich ins Zentrum des Themas des „9. Gmünder Forums Mobilität“ (das zum ersten Male nur als „Forum Mobilität“ und nicht wie in den Jahren zuvor im Zeichen der „Elektromobilität“ auftrat) machte einen ersten Unterschied. OB Richard Arnold ließ es sich dennoch nicht nehmen, seiner Begrüßung die Information hinzuzufügen, dass sich die Elektromobilität seit 2013 in Schwäbisch Gmünd verzwanzigfacht habe und dass durch die Einrichtung des Amtes für nachhaltige Entwicklung, Klimaschutz und Bürgerbeteiligung in Gmünd die Weiterentwicklung der Elektromobilität florieren werde.







In den Impuls-​Vorträgen sowie in der Podiumsdiskussion ging dann schwerpunktmäßig zwar schon um die Mobilität mit Hilfe von Elektromotoren, aber auch um Batterie-​Herstellung, die Nutzung von Wasserstoff und synthetische Kraftstoffe. In der Samstagsausgabe berichtet die Rems-​Zeitung ausführlich darüber!



Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk

14 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung



107 Aufrufe

176 Wörter

43 Minuten Online



Beitrag teilen