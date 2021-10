Starke Volkshochschule für den Altkreis Gmünd

Sonderveröffentlichung der Rems-​Zeitung: Die Gmünder VHS gehört zu den Top 15 im Ländle und ist nicht nur für die Stadt zuständig. Die größte Erwachsenenbildungseinrichtung in Ostwürttemberg kann auf 75 Jahre Historie zurückblicken und feiert heute ihr Jubiläum.

Bis zu 40.000 Unterrichtseinheiten à 45 Minuten laufen pro Jahr an der Gmünder Volkshochschule, die nicht nur für die Stadt zuständig ist, sondern für den ganzen Altkreis. Im Bereich zwischen Lorch im Westen und Mögglingen im Osten sowie zwischen Gschwend im Norden und Bartholomä im Süden hat das Haus etliche Standorte und gehört mit seiner Größe zu den Top 15 in Baden-​Württemberg. Ein Pool von 500 Dozenten, von denen etwa 350 ständig unterrichten sowie 25 angestellte Mitarbeiter sind für Bildungshungrige da und füllen dabei auch so manche Lücken, die sich anderweitig im Bildungssystem ergeben können. Mehr über die VHS und ihr Jubiläum auf Papier in der Freitagsausgabe der Rems-​Zeitung.

