Grundschule Schechingen: Freiraum für Kreativität und Naturnähe

Foto: dw

Ideen, wie die neue Schulgartenhütte einmal genutzt werden kann, gibt es an der Schechinger Grundschule genug. Nun wurde aber zunächst einmal Richtfest gefeiert – mit den Handwerkern, mit den Vertretern der Gemeinde, den Eltern und vor allem den Schülern.

Samstag, 16. Oktober 2021

Gerold Bauer

37 Sekunden Lesedauer



Ein ansehnliches Blockhaus steht nun im Garten hinter der Grundschule mit einem direkten Zugang zur Schule. Für das, was heute als perfekte Ergänzung zum Schulgebäude erscheint, war ein langer Weg der Planungen nötig. Das Konzept stammt aus dem Jahr 2017. Aus der Überlegung heraus, den damaligen Ganztagesbetrieb an der Schule für die Kinder attraktiv zu gestalten, entstand die Idee etwas ländliches Leben an die Schule zu bringen, einschließlich der Versorgung von Tieren. Die Schulleitung war auf der Suche nach etwas Besonderem und ließ sich vom Schulbauernhof in Täferrot inspirieren.





