Modern Jazz mit ganz eigenen Ideen und Kreativität

Foto: Schäfer

Ganz allmählich entsteht nach der deprimierenden Phase weit eingeschränkten Kulturbetriebs der letzten 18 Monate wieder annähernd Normalität, so auch im „a.l.s.o. – kulturcafé“ und am Samstagabend mit dem famosen Jazzquartett „Ferenc und Magnus Mehl“.

Sonntag, 17. Oktober 2021

Gerold Bauer

30 Sekunden Lesedauer



Das Ensemble trat in folgender Besetzung auf die Bühne: Magnus Mehl, Alt– und Sopransaxophon, Ferenc Mehl, Schlagzeug, Stuttgart, Martin Schulte, Gitarre, Köln und Fedor Ruskuc, Bass und Kontrabass, Novi Sad, Serbien. Der musikalische Ausbildungshintergrund und die Vielfalt an Konzerten, auch im Rahmen der erfolgreichen Teilnahme an diversen internationalen Wettbewerben und Festivals, und nicht zuletzt die Vielzahl der gewonnenen Jazzpreise öffnen bereits den Blick auf ein ungewöhnliches und sehr erfolgreiches Jazzquartett. Kein Zufall also: Das a.l.s.o.-Kulturcafé war ausverkauft.





Wie das Konzert war, lesen Sie in der Montagausgabe der Rems-​Zeitung!



Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk

14 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung



83 Aufrufe

123 Wörter

28 Minuten Online



Beitrag teilen