Polizei-​Kontrolle: „Autoposer“-Fahrzeuge gezielt im Blick

Bei einer gezielten Kontroll-​Aktion, die sich am Samstag vom Nachmittag bis Mitternacht erstreckte, hielt die Polizei nach Fahrzeugen Ausschau, die mit nicht zulässigem Zubehör manipuliert oder optisch „aufgemotzt“ waren.

Sonntag, 17. Oktober 2021

Gerold Bauer

Bei Kontrollen, wie sie zum Beispiel an diesem Wochenende durchgeführt haben, geht es der Polizei nicht primär um die Ruhestörung durch zu aggressives Gasgeben, sondern vor allem um die Verkehrssicherheit. Soll heißen: Autos, denen man schon auf den ersten Blick ansieht oder anhört, dass sie in irgendeiner Weise „getunt“ sind, werden auf einen Parkplatz gewunken und dort dann unter die Lupe genommen.





Lesen Sie in der Montagausgabe der Rems-​Zeitung, worauf die Polizei konkret den Blick richtete und welche unzulässigen technischen Veränderungen an Fahrzeugen bei der Kontrolle am Samstag entdeckt wurden!



